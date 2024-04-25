На побережье Австралии выбросило около 160 дельфинов-гринд, из них 28 погибли
На побережье Австралии выбросило больше сотни дельфинов-гринд. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Parks and Wildlife Service, Western Australia
На побережье Западной Австралии выбросило порядка 160 дельфинов-гринд, из них как минимум 28 погибли в заливе Тоби. В общей сложности речь идёт о четырёх стаях, которые оказались на расстоянии 500 метров друг от друга, сообщает в четверг, 25 апреля, региональная служба по охране парков и дикой природы.
Там указали, что в небо для поиска уплывших животных был направлен самолёт. Тем временем учёные совместно с ветеринарами собирают образцы, а после этого уже примут решение о возвращении оставшихся особей в воду.
Ранее Life.ru писал, что порядка 40 мёртвых дельфинов было найдено на пляже Анапы. Данный вид морских обитателей занесён в Красную книгу.