На побережье Австралии выбросило около 160 дельфинов-гринд, из них 28 погибли

На побережье Западной Австралии выбросило порядка 160 дельфинов-гринд, из них как минимум 28 погибли в заливе Тоби. В общей сложности речь идёт о четырёх стаях, которые оказались на расстоянии 500 метров друг от друга, сообщает в четверг, 25 апреля, региональная служба по охране парков и дикой природы.

Там указали, что в небо для поиска уплывших животных был направлен самолёт. Тем временем учёные совместно с ветеринарами собирают образцы, а после этого уже примут решение о возвращении оставшихся особей в воду.