Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 апреля, 19:07

На побережье Австралии выбросило около 160 дельфинов-гринд, из них 28 погибли

На побережье Австралии выбросило больше сотни дельфинов-гринд. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Parks and Wildlife Service, Western Australia

На побережье Австралии выбросило больше сотни дельфинов-гринд. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Parks and Wildlife Service, Western Australia

На побережье Западной Австралии выбросило порядка 160 дельфинов-гринд, из них как минимум 28 погибли в заливе Тоби. В общей сложности речь идёт о четырёх стаях, которые оказались на расстоянии 500 метров друг от друга, сообщает в четверг, 25 апреля, региональная служба по охране парков и дикой природы.

Там указали, что в небо для поиска уплывших животных был направлен самолёт. Тем временем учёные совместно с ветеринарами собирают образцы, а после этого уже примут решение о возвращении оставшихся особей в воду.

Китов призвали приравнять к людям в Новой Зеландии
Китов призвали приравнять к людям в Новой Зеландии

Ранее Life.ru писал, что порядка 40 мёртвых дельфинов было найдено на пляже Анапы. Данный вид морских обитателей занесён в Красную книгу.

Никита Осипов
  • Новости
  • Австралия
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров