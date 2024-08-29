«Пригоден к пище!» На берег Калининградской области выбросило тунца-гиганта весом более 300 кг

В Калининградской области на побережье Балтийского моря выбросило огромного тунца весом более 300 килограммов. Об этом сообщил руководитель Центра обеспечения безопасности Зеленоградского муниципального округа Алексей Герасименко.

Спасатели перетаскивают тунца весом более 300 килограммов в Калининградской области. Видео © VK / Сергей Кошевой

Руководитель учреждения рассказал, что спасатели нашли царь-тунца в начале рабочей смены. Специалисты положили рыбу на весы, которые рассчитаны на 300 килограммов. В результате масса животного превысила этот показатель, следовательно, он весит больше 300 кг. Герасименко пояснил, что никогда прежде не сталкивался с подобным.

Спасатель и тунец весом более 300 кг в Калининградской области. Фото © VK / Сергей Кошевой

«Я не учёный, но, может, какой-то сбой в экосистеме произошёл, зашёл косяк сюда. Но вот такой факт. Сделали анализ — рыба хорошая, свежая, пригодна к пище. Выдадут завтра документы», — подчеркнул он в беседе с РИА «Новости».