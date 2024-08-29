Коралл или яйцо?: Найденный у берегов Аляски золотистый шар поставил учёных в тупик
Livescience: Учёные обнаружили таинственный золотистый шар у берегов Аляски
Золотистый шар, найденный у берегов Аляски. Обложка © NOAA Ocean Exploration, Seascape Alaska
Американские исследователи с помощью подводного робота обнаружили у берегов Аляски таинственный золотистый шар. Об этом пишет издание Livescience.
Необычная находка была сделана в 2023 году во время экспедиции отдела изучения океана Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Золотистый шар с отверстием на одной из его сторон был прикреплён к камню на глубине более трёх тысяч метров. Загадочный предмет всерьёз озадачил участников экспедиции. Кто-то считает, что шар является остатками коралла или губки. Согласно другой версии, это якобы остатки яйца неизвестного животного. В данном случае речь идёт о крупном существе — на это указывают размеры и самого так называемого яйца, и отверстия, которое, вероятно, проделал вылупившийся детёныш. К слову, исследование шара спустя год так и не дало результата.
«Хотя мы смогли поднять шар и доставить его на судно, нам пока не удалось определить, что он собой представляет. Не считая того факта, что он биологического происхождения», — отметил руководитель экспедиции Сэм Кэндио.
Ранее Life.ru рассказывал, что учёные нашли следы кокаина и бензоилэкгонина в мышечных тканях и печени длиннорылых акул, которые обитают у берегов Бразилии. Исследователи выдвигают несколько версий тому, как запрещённые вещества появляются в воде. Самая распространённая гласит, что наркотики попали туда со сточными водами из рек.