Коралл или яйцо?: Найденный у берегов Аляски золотистый шар поставил учёных в тупик

Необычная находка была сделана в 2023 году во время экспедиции отдела изучения океана Национального управления океанических и атмосферных исследований США. Золотистый шар с отверстием на одной из его сторон был прикреплён к камню на глубине более трёх тысяч метров. Загадочный предмет всерьёз озадачил участников экспедиции. Кто-то считает, что шар является остатками коралла или губки. Согласно другой версии, это якобы остатки яйца неизвестного животного. В данном случае речь идёт о крупном существе — на это указывают размеры и самого так называемого яйца, и отверстия, которое, вероятно, проделал вылупившийся детёныш. К слову, исследование шара спустя год так и не дало результата.