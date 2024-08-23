Рыба моей мечты: Житель Ямала выловил огромную щуку и побил рекорд

Рыбалка — это прекрасная возможность не только расслабиться и отдохнуть здесь и сейчас, но и получить приятные эмоции после, хвастаясь уловом. Вот и житель ЯНАО Сергей Борисов активно хвастается своей добычей перед всей страной.

В ЯНАО рыбак поймал щуку весом 15,8 килограмма. Видео © Ura.ru

Как сообщает Ura.ru, счастливчику удалось выловить на днях огромную щуку. Вес рыбы составил 15,8 килограмма. Примечательно, что рыбак побил собственный рекорд, который держался три года.

«Река Пур. В 2021 году была на 14 килограммов», — рассказал рыбак журналистам.