Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
23 августа, 19:55

Рыба моей мечты: Житель Ямала выловил огромную щуку и побил рекорд

Ura.ru: В ЯНАО рыбак поймал щуку весом 15,8 килограмма

Рыбалка — это прекрасная возможность не только расслабиться и отдохнуть здесь и сейчас, но и получить приятные эмоции после, хвастаясь уловом. Вот и житель ЯНАО Сергей Борисов активно хвастается своей добычей перед всей страной.

В ЯНАО рыбак поймал щуку весом 15,8 килограмма. Видео © Ura.ru

Как сообщает Ura.ru, счастливчику удалось выловить на днях огромную щуку. Вес рыбы составил 15,8 килограмма. Примечательно, что рыбак побил собственный рекорд, который держался три года.

«Река Пур. В 2021 году была на 14 килограммов», — рассказал рыбак журналистам.

Что такое кукан и зачем насаживают бабку: В День рыбака разбираемся в рыболовных терминах
Что такое кукан и зачем насаживают бабку: В День рыбака разбираемся в рыболовных терминах

Увы, рыбалка может обернуться не только богатым уловом, но и трагедией. Ранее на Урале пожилые муж и жена погибли, отправившись порыбачить на берег реки Карабашки. До этого рыбалка в Москве закончилась поножовщиной.

Обложка ©

Ura.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Интересное
  • Ямало-Ненецкий автономный округ
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров