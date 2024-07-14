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14 июля, 13:47

Что такое кукан и зачем насаживают бабку: В День рыбака разбираемся в рыболовных терминах

Сегодня, 14 июля, в России отмечается День рыбака. Иногда из уст рыболовов звучат термины, об истинном значении которых остаётся только догадываться. А некоторые из слов вовсе легко спутать с теми, которые используются в совершенно иных местах и обстоятельствах. Значение наиболее популярных рыбацких выражений раскрыло РИА "ФедералПресс".

  • Бабка — данным термином рыболовы обозначают популярную прикормку — личинку бабочки-подёнки (однодневки). Это небольшое насекомое с шестью лапками, тремя хвостовыми нитями и крупными глазами.
  • Бомбарда — несмотря на ассоциации со старинным оружием, в среде рыбаков это особые снасти, состоящие из поплавка и грузила. Иначе их ещё называют сбирулино.
  • Глухозимье — время зимой, когда лёд на водоёмах достигает максимальной толщины. На фоне резких изменений рыба становится медленнее и начинает копить силы.
  • Жмых — под ёмким термином скрывается обыкновенная приманка для рыбы. Так же в народе называют корм для крупного скота.
  • Кукан — данный термин, несмотря на ассоциации с тюремным жаргоном, имеет довольно безобидное значение. В среде рыболовов так называют приспособление для хранения живой пойманной рыбы в воде.
  • Морда — это забавное название получило устройство для ловли рыбы, напоминающее крупную корзину или конус с узким горлышком.
  • Обрыбиться — данный глагол буквально означает "словить свою первую в жизни рыбу".
  • Телевизор (или экран) — прямоугольное устройство с тонкой сеткой для ловли.
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Ранее Life.ru рассказал о пока неизвестных многим россиянам терминах, которые, однако же, вскоре приобретут огромную популярность.

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Freepik

Мария Любицкая
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