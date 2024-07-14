Что такое кукан и зачем насаживают бабку: В День рыбака разбираемся в рыболовных терминах

Сегодня, 14 июля, в России отмечается День рыбака. Иногда из уст рыболовов звучат термины, об истинном значении которых остаётся только догадываться. А некоторые из слов вовсе легко спутать с теми, которые используются в совершенно иных местах и обстоятельствах. Значение наиболее популярных рыбацких выражений раскрыло РИА "ФедералПресс".