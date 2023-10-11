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10 октября, 23:43

Моббинг, боссинг и е-груминг: Россиянам назвали термины, которые вскоре станут популярными

Психолог Макарова: На смену абьюзу и харассменту придут новые популярные термины

Такие термины, как абьюз, харассмент и газлайтинг, активно используются в повседневной жизни и их значение понимает практически каждый. Но время не стоит на месте, и, как рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" психолог и мотивационный спикер Алёна Макарова, на смену этим популярным понятиям вскоре придут новые определения.

"Отмечу, что термины появляются, когда нужно описать сложные ситуации одним словом, а не несколькими предложениями. Это узнаваемые ситуации: мы употребляем всего одно слово, а человек понимает, о чём идёт речь", — сообщила Макарова.

По её словам, одно из новых слов — моббинг. Оно означает форму психологического насилия и давления на работе, когда сотрудники и начальники регулярно проявляют агрессию в сторону других сотрудников. Речь идёт об унижениях, домогательствах, издевательствах и изоляции.

Другой термин, который вскоре войдёт в обиход, — это боссинг: целенаправленное притеснение со стороны руководителя. Также специалист озвучила такое понятие, как е-груминг. Оно означает повышенный интерес к внешнему виду своих страниц в соцсетях. Причём речь идёт не только о фото, но и об удалении неприятных комментариев, чтобы важные люди видели только хорошее.

Эти 7 неочевидных признаков с потрохами выдают мужчину-абьюзера

Эти 7 неочевидных признаков с потрохами выдают мужчину-абьюзера

Ранее юрист Юрий Капштык рассказал, что большинство людей слышали об абьюзе, тему даже можно назвать достаточно популярной. Это явление может существовать не только в семьях, но и в рабочих коллективах. Специалист рассказал, как правильно реагировать в таких случаях.

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Unsplash

Анатолий Симоненко
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