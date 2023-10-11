Моббинг, боссинг и е-груминг: Россиянам назвали термины, которые вскоре станут популярными

Такие термины, как абьюз, харассмент и газлайтинг, активно используются в повседневной жизни и их значение понимает практически каждый. Но время не стоит на месте, и, как рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" психолог и мотивационный спикер Алёна Макарова, на смену этим популярным понятиям вскоре придут новые определения.

"Отмечу, что термины появляются, когда нужно описать сложные ситуации одним словом, а не несколькими предложениями. Это узнаваемые ситуации: мы употребляем всего одно слово, а человек понимает, о чём идёт речь", — сообщила Макарова.

По её словам, одно из новых слов — моббинг. Оно означает форму психологического насилия и давления на работе, когда сотрудники и начальники регулярно проявляют агрессию в сторону других сотрудников. Речь идёт об унижениях, домогательствах, издевательствах и изоляции.

Другой термин, который вскоре войдёт в обиход, — это боссинг: целенаправленное притеснение со стороны руководителя. Также специалист озвучила такое понятие, как е-груминг. Оно означает повышенный интерес к внешнему виду своих страниц в соцсетях. Причём речь идёт не только о фото, но и об удалении неприятных комментариев, чтобы важные люди видели только хорошее.