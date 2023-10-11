Моббинг, боссинг и е-груминг: Россиянам назвали термины, которые вскоре станут популярными
Психолог Макарова: На смену абьюзу и харассменту придут новые популярные термины
Такие термины, как абьюз, харассмент и газлайтинг, активно используются в повседневной жизни и их значение понимает практически каждый. Но время не стоит на месте, и, как рассказала интернет-изданию "Подмосковье сегодня" психолог и мотивационный спикер Алёна Макарова, на смену этим популярным понятиям вскоре придут новые определения.
"Отмечу, что термины появляются, когда нужно описать сложные ситуации одним словом, а не несколькими предложениями. Это узнаваемые ситуации: мы употребляем всего одно слово, а человек понимает, о чём идёт речь", — сообщила Макарова.
По её словам, одно из новых слов — моббинг. Оно означает форму психологического насилия и давления на работе, когда сотрудники и начальники регулярно проявляют агрессию в сторону других сотрудников. Речь идёт об унижениях, домогательствах, издевательствах и изоляции.
Другой термин, который вскоре войдёт в обиход, — это боссинг: целенаправленное притеснение со стороны руководителя. Также специалист озвучила такое понятие, как е-груминг. Оно означает повышенный интерес к внешнему виду своих страниц в соцсетях. Причём речь идёт не только о фото, но и об удалении неприятных комментариев, чтобы важные люди видели только хорошее.
Ранее юрист Юрий Капштык рассказал, что большинство людей слышали об абьюзе, тему даже можно назвать достаточно популярной. Это явление может существовать не только в семьях, но и в рабочих коллективах. Специалист рассказал, как правильно реагировать в таких случаях.
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