"Жена умирала на глазах мужа": Раскрыта тайна загадочной гибели семьи рыбаков на Урале
Семейная пара рыбаков в Тавде умерла из-за проблем с сердцем
В минувшее воскресенье, 18 августа, на реке Карабашке в Тавде Свердловской области произошла трагедия, унёсшая жизни семейной пары рыбаков. Изначально предполагалось, что муж и жена погибли из-за обвала берега. Однако вскоре в загадочном деле появились новые шокирующие подробности.
По словам родственницы, Любовь и Валерий Запольские — люди в возрасте, ранее мужчина перенёс инфаркт.
"Любовь стояла на берегу с удочкой, в какой-то момент ей стало плохо и она упала в воду. Берег не обваливался. У Валерия несколько лет назад был инфаркт, мы его оберегали от потрясений и тяжёлой работы. А тут такое случилось: на его глазах умирает жена — сердце и не выдержало", — приводит слова женщины URA.ru.
Умершим было 75 и 76 лет. В связи с пожилым возрастом родные запрещали им рыбачить, рассказала одна из родственниц.
Ранее Life.ru рассказывал о ещё одном походе на рыбалку, который обернулся трагедией. Правда пострадал не рыбак, а прохожий, отвлекавший его от клева. 62-летний мужчина не смог справиться с эмоциями и ударил незнакомца ножом.
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