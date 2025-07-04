Лазерная установка LazerBuzz за секунду поразила FPV-дрон в ходе испытаний

Лазерная установка под названием «Посох», предназначенная для защиты важных объектов от беспилотников, успешно уничтожила FPV-дрон за одну секунду во время испытаний на полигоне на Северо-Западе России. Об этом сообщила компания-разработчик LazerBuzz ТАСС.

На испытаниях лазерная установка продемонстрировала свою работу с расстояния 500 метров. Во время тестирования мы показали, как лазер поражает статический макет обычного аккумулятора FPV-дрона за около одной секунды. По словам представителя LazerBuzz, чтобы поразить двигатель аналогичного дрона, потребовалось бы всего 0,2 секунды.

«Лазерную установку для защиты критической инфраструктуры от беспилотников протестировали на одном из полигонов на Северо-Западе России. Демонстрация работы лазерной установки проекта «Посох» проводилась на дистанции 500 метров. В ходе тестирования, мы продемонстрировали поражение статического макета типового аккумулятора FPV-дрона на дистанции 500 метров. Это заняло около 1 секунды прямого воздействия», — сказал представитель LazerBuzz.

Мощность протестированной установки составила 3 кВт, но у компании уже есть более мощная версия комплекса мощностью 80 кВт, которая предназначена для защиты промышленных и критически важных объектов.