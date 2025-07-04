Масштабный сбой у Telegram: Мессенджер частично недоступен в России и других странах
Пользователи по всему миру столкнулись со сбоем в работе Telegram
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4 июля пользователи по всему миру столкнулись с проблемами в работе Telegram. Согласно данным мониторинговых сервисов, сбой носит масштабный характер — жалобы поступают из России, Украины, стран Европы и Ближнего Востока.
Пользователи сообщают о невозможности отправки и получения сообщений, проблемах с подключением к серверам и задержках в работе приложений на всех платформах.
Официальных комментариев от команды Telegram на момент публикации не поступало. Причины сбоя пока неизвестны.
Сервис DownDetector зафиксировал резкий рост жалоб примерно с 17:00 по московскому времени. В пиковые моменты их число исчислялось тысячами.