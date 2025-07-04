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4 июля, 16:05

«Сказочную свадьбу» педофила с 9-летней девочкой в Диснейленде сорвал советский десантник

The Mirror: Свадьбу со школьницей в Париже сорвал бывший советский десантник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Kopyov

Бывший советский десантник сорвал инсценировку «свадьбы» с 9-летней девочкой в парижском Диснейленде. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источники.

Церемонию прервал 54-летний гражданин Латвии Виталийс, который служил в десанте СССР. Узнав о настоящем возрасте «невесты» за несколько часов до «свадьбы», он передал сообщение сотрудникам парка.

«Это не настоящая свадьба. Девочке девять лет!»приводит издание содержание записки.

Организатор мероприятия — 39-летний британец Джеки Джадж, ранее судимый за преступления против несовершеннолетних, — инвестировал в постановку 130 тысяч евро. После вмешательства Виталийса, который проник на территорию без билета, используя армейские навыки, полиция арестовала Джаджа по обвинению в отмывании денег и краже личных данных.

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Напомним, немыслимая церемония едва не состоялась в Диснейленде Парижа в конце июня. Полицейские арестовали в парке британца, который играл свадьбу с девятилетней девочкой. Мама «невесты» — украинка — видимо, была не против. «Торжество» собрало порядка 100 гостей, а горе-«жених» попытался убедить сотрудников парка, что они просто снимают клип. Позже появились сообщения, что 39-летний мужчина оказался известным британским педофилом в розыске.

Юрий Лысенко
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