«Сказочную свадьбу» педофила с 9-летней девочкой в Диснейленде сорвал советский десантник

Бывший советский десантник сорвал инсценировку «свадьбы» с 9-летней девочкой в парижском Диснейленде. Об этом сообщает The Mirror со ссылкой на источники.

Церемонию прервал 54-летний гражданин Латвии Виталийс, который служил в десанте СССР. Узнав о настоящем возрасте «невесты» за несколько часов до «свадьбы», он передал сообщение сотрудникам парка.

«Это не настоящая свадьба. Девочке девять лет!» — приводит издание содержание записки.

Организатор мероприятия — 39-летний британец Джеки Джадж, ранее судимый за преступления против несовершеннолетних, — инвестировал в постановку 130 тысяч евро. После вмешательства Виталийса, который проник на территорию без билета, используя армейские навыки, полиция арестовала Джаджа по обвинению в отмывании денег и краже личных данных.