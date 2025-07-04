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4 июля, 15:38

Экс-вратарь ЦСКА на «лексусе» протаранил забор школы в Москве

SHOT: Экс-вратарь ЦСКА Юрий Аджем за рулём Lexus снёс забор школы в Москве

Обложка © pfc-cska.com

Обложка © pfc-cska.com

Бывший вратарь ЦСКА снёс забор школы на своём «лексусе» в Москве. Как пишет SHOT, у 72-летнего экс-футболиста Юрия Аджема произошёл скачок давления.

«Лексус» Юрия Аджема протаранил забор школы в Москве. Видео © SHOT

Аджему стало плохо, когда он ехал за рулём своего кроссовера, он потерял управление и врезался в забор школы. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.

Юрий Аджем выступал за «Таврию» и ЦСКА в 70-х и 80-х годах. Также он играл в немецких клубах низших лиг. В последние годы работал тренером в дубле, юношеской и молодёжной командах армейцев.

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