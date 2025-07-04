Экс-вратарь ЦСКА на «лексусе» протаранил забор школы в Москве
SHOT: Экс-вратарь ЦСКА Юрий Аджем за рулём Lexus снёс забор школы в Москве
Обложка © pfc-cska.com
Бывший вратарь ЦСКА снёс забор школы на своём «лексусе» в Москве. Как пишет SHOT, у 72-летнего экс-футболиста Юрия Аджема произошёл скачок давления.
«Лексус» Юрия Аджема протаранил забор школы в Москве. Видео © SHOT
Аджему стало плохо, когда он ехал за рулём своего кроссовера, он потерял управление и врезался в забор школы. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.
Юрий Аджем выступал за «Таврию» и ЦСКА в 70-х и 80-х годах. Также он играл в немецких клубах низших лиг. В последние годы работал тренером в дубле, юношеской и молодёжной командах армейцев.