Экс-вратарь ЦСКА на «лексусе» протаранил забор школы в Москве

Бывший вратарь ЦСКА снёс забор школы на своём «лексусе» в Москве. Как пишет SHOT, у 72-летнего экс-футболиста Юрия Аджема произошёл скачок давления.

«Лексус» Юрия Аджема протаранил забор школы в Москве. Видео © SHOT

Аджему стало плохо, когда он ехал за рулём своего кроссовера, он потерял управление и врезался в забор школы. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.