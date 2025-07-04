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4 июля, 20:14

Бананы включены в список сельскохозяйственной продукции России

Кабмин России добавил бананы в список сельскохозяйственной продукции

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NVS my world

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NVS my world

Правительство России решило добавить бананы в список сельскохозяйственных товаров страны. Соответствующее решение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что в перечень продукции, которую производят фермеры и научные организации, добавили позицию «Бананы». Это значит, что теперь этот фрукт будет считаться частью сельского хозяйства России и может использоваться в научных и образовательных целях.

«Дополнить перечень сельскохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (промышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные товаропроизводители, а также научные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования в процессе своей научной, научно-технической и (или) образовательной деятельности, позицией следующего содержания: 01.22.12.000 Бананы», — говорится в документе.

Стало известно, когда на Ставрополье соберут первый урожай бананов
Стало известно, когда на Ставрополье соберут первый урожай бананов

Напомним, Ассоциация развития субтропического сельского хозяйства планирует к концу 2025 года продемонстрировать первые бананы, выращенные на территории России. Об этом в начале года рассказал гендиректор ассоциации Андрей Платонов в обращении к министру сельского хозяйства РФ Оксане Лут.

Анастасия Никонорова
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