Удар ниже пояса: Кардиолог Минздрава раскрыла, как диабет лишает мужчин радости в постели

Одной из причин эректильной дисфункции может стать сахарный диабет, рассказала Life.ru кардиолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Валида Дадаева. Чтобы этого избежать, важно соблюдать некоторые правила.

На первый взгляд может показаться, что эректильная дисфункция и сахарный диабет не связаны. Однако согласно исследованиям, более 50% мужчин с диабетом страдают эректильной дисфункцией. Валида Дадаева Кардиолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России

Врач пояснила, что эректильная дисфункция характеризуется постоянной или повторяющейся неспособностью достигать или поддерживать эрекцию. Половина мужчин с диагнозом диабет испытывают эректильную дисфункцию в течение 10 лет с момента постановки диагноза. Врач пояснила, что высокий уровень глюкозы в крови со временем повреждает кровеносные сосуды и нервы, снижая приток крови к органам малого таза и затрудняя достижение/поддержание эрекции.

В качестве профилактических мер Валида Дадаева рекомендовала: Здоровый и сбалансированный рацион питания с преобладанием цельнозерновых продуктов, фруктов и овощей (около 400 грамм в сутки) вместо рафинированных углеводов;

Нормализацию массы тела, так как потеря всего лишь 5% веса может снизить риск развития диабета или риск осложнений, связанных с диабетом;

Физическую активность: ходьба не менее 150 минут средней интенсивности и силовые тренировки два или более раз в неделю – важные компоненты здорового образа жизни;

Отказ от курения и полное исключение употребления алкоголя.

В заключение специалист добавила, что соблюдение правил здорового образа жизни может помочь уменьшить симптомы эректильной дисфункции или низкого уровня тестостерона. Она также подчеркнула, что мужчинам всех возрастов важно пройти скрининг на повышенный уровень глюкозы в крови.