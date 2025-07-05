В Чертковском районе Ростовской области ПВО сбила вражеский БПЛА

Российские силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ в Чертковском районе Ростовской области, уничтожив вражеский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Силы и средства ПВО этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Чертковском районе», – написал он в телеграм-канале.

Глава региона добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле в результате падения обломков БПЛА не зафиксировано.