В Чертковском районе Ростовской области ПВО сбила вражеский БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky
Российские силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ в Чертковском районе Ростовской области, уничтожив вражеский беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Силы и средства ПВО этой ночью отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Чертковском районе», – написал он в телеграм-канале.
Глава региона добавил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле в результате падения обломков БПЛА не зафиксировано.
Ранее Life.ru писал, что ВСУ атаковали беспилотниками Саратовскую область. Губернатор региона заявил о повреждении жилых домов в Энгельсе и Саратове.