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5 июля, 03:12

Медвежонок три дня не отходил от матери после её гибели на трассе под Иркутском

Свидетелями трагических событий в семье диких животных стали очевидцы, проезжавшие по трассе Жигалово — Киренск в Иркутской области. Там маленький медвежонок больше трёх суток не отходил от тела медведицы, которую, предположительно, сбила машины.

Медвежонок у тела матери в Иркутской области. Видео © Telegram / Питомник собак К-9

Видео с детёнышем бурого медведя у тела матери опубликовали сотрудники питомника для собак К-9. На записи видно, как медвежонок пытается разбудить маму, толкает тело носом, но безуспешно. Детёныш в итоге убежал в лес.

Как поясняют эксперты, оставшийся без мамы медвежонок может не выжить в дикой среде самостоятельно. Сейчас зоозащитники ищут детёныша медведицы, чтобы оказать ему помощь.

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Обложка © Telegram / Питомник собак К-9

Лия Мурадьян
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