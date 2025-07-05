Медвежонок три дня не отходил от матери после её гибели на трассе под Иркутском

Свидетелями трагических событий в семье диких животных стали очевидцы, проезжавшие по трассе Жигалово — Киренск в Иркутской области. Там маленький медвежонок больше трёх суток не отходил от тела медведицы, которую, предположительно, сбила машины.

Медвежонок у тела матери в Иркутской области. Видео © Telegram / Питомник собак К-9

Видео с детёнышем бурого медведя у тела матери опубликовали сотрудники питомника для собак К-9. На записи видно, как медвежонок пытается разбудить маму, толкает тело носом, но безуспешно. Детёныш в итоге убежал в лес.

Как поясняют эксперты, оставшийся без мамы медвежонок может не выжить в дикой среде самостоятельно. Сейчас зоозащитники ищут детёныша медведицы, чтобы оказать ему помощь.