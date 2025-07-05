В Южной Корее каждому жителю раздадут по $110

Для повышения внутреннего спроса в Южной Корее власти решили предоставить каждому жителю выплату в размере 110 долларов. Об этом сообщает местное издание The Korea Herald.

«Согласно плану, все граждане Южной Кореи, проживающие в стране по состоянию на 18 июня, день, предшествующий объявлению плана, получат единовременную выплату в размере 150 000 вон ($110)», — говорится в сообщении издания.

В рамках программы по стимулированию внутреннего потребления поддержку получат постоянные жители, брачные иммигранты и лица, признанные беженцами. Иностранные граждане в программу не включены.