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5 июля, 09:16

В Южной Корее каждому жителю раздадут по $110

KH: В Южной Корее начислят населению по $110 для поддержания экономики

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Al_Lulu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Al_Lulu

Для повышения внутреннего спроса в Южной Корее власти решили предоставить каждому жителю выплату в размере 110 долларов. Об этом сообщает местное издание The Korea Herald.

«Согласно плану, все граждане Южной Кореи, проживающие в стране по состоянию на 18 июня, день, предшествующий объявлению плана, получат единовременную выплату в размере 150 000 вон ($110)», — говорится в сообщении издания.

В рамках программы по стимулированию внутреннего потребления поддержку получат постоянные жители, брачные иммигранты и лица, признанные беженцами. Иностранные граждане в программу не включены.
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Мария Любицкая
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