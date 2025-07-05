«А я пойму всё по глазам»: Учёные научили ИИ распознавать усталость человека с одного взгляда

Учёные из Санкт-Петербурга обучили нейросети определять усталость человека по движению глаз. Об этом сообщили специалисты Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН и СПбГУ.

Учёные научили ИИ распознавать усталость человека с одного взгляда. Видео © Телеканал «Санкт-Петербург»

Созданная ими база данных предназначена для контроля психофизиологического состояния людей на ответственных объектах, таких как операторы транспорта, тяжелой техники или критической инфраструктуры. Исследователи подтвердили, что глаза могут отражать внутреннее состояние, включая усталость.

«Есть скорость саккады, скорость фиксации, ускорение, различные частотные характеристики, которые помогают оценить косвенно состояние ЦНС. Если бы как раз мы определяли мимику лица, закрытость глаз, повороты головы — то, чем человек может управлять, то можно было бы обмануть, но вот это истории про стратегию глазных движений, то есть скорость саккады — мы ей не управляем», — рассказал старший научный сотрудник лаборатории интегрированных систем автоматизации Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН Алексей Кашевник, передаёт телеканал «Санкт-Петербург».

Сейчас нейросеть обучена распознавать только усталость, но учёные отмечают, что при сборе другого набора данных ИИ сможет определять и иные состояния, например, болезнь. Технология имеет широкое применение и будет особенно полезна на объектах транспортной инфраструктуры и в промышленности, где психофизиологическое состояние сотрудника критически важно для безопасности.