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5 июля, 11:56

«Большая потеря»: Онищенко назвал кончину Михаила Антонова утратой для слушателей

Академик Онищенко: Михаил Антонов вкладывал душу в программы о здоровье

Обложка © Telegram / Радио «Комсомольская правда»

Обложка © Telegram / Радио «Комсомольская правда»

Академик РАН Геннадий Онищенко назвал большей потерей для слушателей и читателей кончину легендарного Михаила Антонова. Свои соболезнования и оценку профессионализма коллеги он выразил в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам академика, Антонов был прежде всего профессионалом, мастерски владевшим приемами подачи материала. Особенно ярко его профессионализм проявлялся в программах, посвящённых здоровью и медицине. Онищенко подчеркнул, что помимо профессионального подхода, Михаил вкладывал душу в свою работу.

«Действительно, потеря большая, и это оценивается, прежде всего, теми, кто пользуется результатами вашей работы, то есть, радиослушателями, читателями газеты», — заявил академик.

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Напомним, ранее стало известно о смерти ведущего эфиров радио «Комсомольская правда» Михаила Антонова. Ему было всего 49 лет. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Александра Мышляева
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