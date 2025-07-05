«Большая потеря»: Онищенко назвал кончину Михаила Антонова утратой для слушателей

Академик РАН Геннадий Онищенко назвал большей потерей для слушателей и читателей кончину легендарного Михаила Антонова. Свои соболезнования и оценку профессионализма коллеги он выразил в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам академика, Антонов был прежде всего профессионалом, мастерски владевшим приемами подачи материала. Особенно ярко его профессионализм проявлялся в программах, посвящённых здоровью и медицине. Онищенко подчеркнул, что помимо профессионального подхода, Михаил вкладывал душу в свою работу.

«Действительно, потеря большая, и это оценивается, прежде всего, теми, кто пользуется результатами вашей работы, то есть, радиослушателями, читателями газеты», — заявил академик.