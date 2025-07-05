«Под сотню ударов»: В подполье предрекли «очень крупную атаку» по Украине
Подпольщик Лебедев заявил о скорой «очень крупной атаке» по Украине
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Российские войска в ближайшие дни нанесут масштабный удар по критической инфраструктуре, обслуживающей нужды ВСУ. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале.
Лебедев утверждает, что Россия намерена парализовать украинскую логистику, нанося удары по ключевым объектам снабжения, чтобы тем самым ослабить и дезорганизовать ВСУ. По его словам, приоритетной целью остаются склады ракет и беспилотников, которые будут уничтожаться с применением авиации и гиперзвукового оружия, включая подземные цеха. Для блокировки западной помощи, поступающей морским путем, российские войска, как считает Лебедев, будут атаковать портовую инфраструктуру Одессы и Николаева.
«В ночь на воскресенье или понедельник стоит ждать очень крупной атаки, под сотню ударов», — предрёк Лебедев.
Ранее Лебедев сообщал, что в Киевской области российские войска нанесли удары по складам, объектам ПВО и пунктам с горюче-смазочными материалами. Системы противовоздушной обороны, по его словам, были перегружены. Также сообщалось о поражении эшелонов, ремонтных мощностей и складов ВСУ в Днепропетровской и Черкасской областях.