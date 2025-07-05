«Под сотню ударов»: В подполье предрекли «очень крупную атаку» по Украине

Российские войска в ближайшие дни нанесут масштабный удар по критической инфраструктуре, обслуживающей нужды ВСУ. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в своём Telegram-канале.

Лебедев утверждает, что Россия намерена парализовать украинскую логистику, нанося удары по ключевым объектам снабжения, чтобы тем самым ослабить и дезорганизовать ВСУ. По его словам, приоритетной целью остаются склады ракет и беспилотников, которые будут уничтожаться с применением авиации и гиперзвукового оружия, включая подземные цеха. Для блокировки западной помощи, поступающей морским путем, российские войска, как считает Лебедев, будут атаковать портовую инфраструктуру Одессы и Николаева.

«В ночь на воскресенье или понедельник стоит ждать очень крупной атаки, под сотню ударов», — предрёк Лебедев.