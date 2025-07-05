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5 июля, 15:16

Пара сломала россиянину нос и украла у него щенка стаффорда во время прогулки

Mash Batash: В Уфе напали на мужчину и похитили его стаффордширского терьера

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aneta Jungerova

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aneta Jungerova

В лесу на окраине Уфы двое молодых людей совершили нападение на местного жителя, гулявшего со своей восьмимесячной собакой породы стаффордширский терьер. Злоумышленники сломали мужчине нос и забрали питомца, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Во время прогулки хозяин углубился в заросли вместе с собакой по кличке Стейси. В этот момент к нему подкрались молодой человек и девушка. Напав сзади, они сломали мужчине нос и похитили питомца. Дочь пострадавшего уже обратилась в полицию с заявлением о грабеже и умышленном причинении телесных повреждений.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Подмосковье акита-ину укусила мальчика за голову. Как выяснилось, домашняя собака почувствовала угрозу в резких движениях ребёнка и напала на него.

Полина Никифорова
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