Пара сломала россиянину нос и украла у него щенка стаффорда во время прогулки

В лесу на окраине Уфы двое молодых людей совершили нападение на местного жителя, гулявшего со своей восьмимесячной собакой породы стаффордширский терьер. Злоумышленники сломали мужчине нос и забрали питомца, сообщает телеграм-канал Mash Batash.

Во время прогулки хозяин углубился в заросли вместе с собакой по кличке Стейси. В этот момент к нему подкрались молодой человек и девушка. Напав сзади, они сломали мужчине нос и похитили питомца. Дочь пострадавшего уже обратилась в полицию с заявлением о грабеже и умышленном причинении телесных повреждений.