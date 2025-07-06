Актриса Ирина Антоненко сообщила о рождении дочери в Соединённых Штатах

Актриса Ирина Антоненко, получившая широкую известность благодаря сериалу «Магомаев», впервые стала матерью. Об этом она сообщила в своём личном блоге. Дочь актрисы появилась на свет 27 июня в США. Отцом ребёнка является Стэн Козин — владелец теннисной академии, расположенной в Лос-Анджелесе.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / irina8antonenko

«Познакомьтесь с Делайлой, нашим маленьким чудом! Добро пожаловать в этот мир, милый ангел! Стать мамой — величайшее благословение в моей жизни, и ты — причина этого», — написала Антоненко.

Ирина Антоненко живёт и работает в Калифорнии с 2019 года, где активно снимается в голливудских проектах, включая фильмы «Заговор в Голливуде» и «Затерянные в Рио Браво».