Внучка Кобзона Мишель Рапопорт показала фотографию первенца

Внучка Иосифа Кобзона впервые стала матерью. Об этом Мишель Рапопорт сообщила на своей странице в социальной сети.

Первенец Мишель Рапопорт. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mnrapoport

«Два месяца сегодня», — написала 25-летняя Мишель, опубликовав первое фото с ребёнком, рождённым в мае. Пол малыша она не раскрыла, но по синим сердечкам можно предположить, что это мальчик.

Мишель — дочь Натальи Кобзон и юриста Юрия Рапопорта. В декабре 2024 года она вышла замуж за израильского предпринимателя Бена Джорджа, владельца компании по художественной обработке металлов.