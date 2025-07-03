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3 июля, 19:49

Внучка Кобзона Мишель Рапопорт показала фотографию первенца

Мишель Рапопорт. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mnrapoport

Мишель Рапопорт. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mnrapoport

Внучка Иосифа Кобзона впервые стала матерью. Об этом Мишель Рапопорт сообщила на своей странице в социальной сети.

Первенец Мишель Рапопорт. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mnrapoport

Первенец Мишель Рапопорт. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / mnrapoport

«Два месяца сегодня», — написала 25-летняя Мишель, опубликовав первое фото с ребёнком, рождённым в мае. Пол малыша она не раскрыла, но по синим сердечкам можно предположить, что это мальчик.

Мишель — дочь Натальи Кобзон и юриста Юрия Рапопорта. В декабре 2024 года она вышла замуж за израильского предпринимателя Бена Джорджа, владельца компании по художественной обработке металлов.

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Юрий Лысенко
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