«Мы вместе! Моя Лу»: Светлана Светикова родила девочку и растрогала фанатов первым фото малышки
Певица Светлана Светикова в третий раз стала мамой и показала новорожденную дочь
Актриса и певица Светлана Светикова. Обложка © Telegram / SVETIKOVA
Певица Светлана Светикова стала мамой в третий раз. Радостной новостью артистка поделилась в своём Telegram-канале, опубликовав первое фото с новорождённой дочкой, которую назвала Лу.
Фото новорождённой дочери Светиковой. Фото © Telegram / SVETIKOVA
На снимке малышка спит, а мама нежно держит её за крошечную ручку. По словам Светиковой, роды прошли 28 мая и были непростыми, однако всё закончилось благополучно.
Фанаты тут же принялись поздравлять артистку с пополнением, пожелав здоровья малышке и сил самой Светлане.
Лу стала первой дочерью Светланы, у которой также есть два сына — Милан (2013 года рождения) и Кристиан (2017). Фактическим мужем певицы является фигурист-акробат Алексей Полищук.
О скором пополнении Светлана Светикова сообщила в конце прошлого года — тогда певица опубликовала фото с округлившимся животом после спектакля «Карамазовы». По словам певицы, режиссёра постановки, где она играет, красиво «сдал» её секрет во время поклона.