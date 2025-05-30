«Мы вместе! Моя Лу»: Светлана Светикова родила девочку и растрогала фанатов первым фото малышки

Певица Светлана Светикова стала мамой в третий раз. Радостной новостью артистка поделилась в своём Telegram-канале, опубликовав первое фото с новорождённой дочкой, которую назвала Лу.

Фото новорождённой дочери Светиковой. Фото © Telegram / SVETIKOVA

На снимке малышка спит, а мама нежно держит её за крошечную ручку. По словам Светиковой, роды прошли 28 мая и были непростыми, однако всё закончилось благополучно.

Фанаты тут же принялись поздравлять артистку с пополнением, пожелав здоровья малышке и сил самой Светлане.

Лу стала первой дочерью Светланы, у которой также есть два сына — Милан (2013 года рождения) и Кристиан (2017). Фактическим мужем певицы является фигурист-акробат Алексей Полищук.