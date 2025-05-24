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24 мая, 09:58

Макар Игнатов рассказал о беременных капризах Трусовой

Игнатов рассказал, как по ночам искал арбузы для беременной фигуристки Трусовой

Макар Игнатов и Александра Трусова. Обложка © Telegram / Alexandra Trusova

Макар Игнатов и Александра Трусова. Обложка © Telegram / Alexandra Trusova

20-летняя Александра Трусова совсем скоро впервые станет мамой. О беременности фигуристка сообщила, когда живот уже сложно было скрыть — значит, до родов осталось совсем немного.

Пока пара готовится к встрече с малышом, будущий папа, фигурист Макар Игнатов рассказал в разговоре с 7Дней.ru, как по ночам гонялся за арбузами, чтобы порадовать возлюбленную.

«Я за арбузом ходил два раза», — признался спортсмен.

Сама Трусова призналась, что беременность переносит легко — без резкой смены настроения. Сейчас пара обустраивает детскую и собирает приданое — осталось дождаться только самого главного.

«Скучает без тренировок»: Фигуристка Трусова может вернуться в большой спорт после родов
«Скучает без тренировок»: Фигуристка Трусова может вернуться в большой спорт после родов

Ранее о беременности сообщила и чемпионка Европы Алёна Косторная. В Telegram она показала видео с УЗИ и мужем Георгием Куницей — партнёром по льду и жизни. Пара поженилась в 2023 году, вскоре после начала совместных выступлений.

Милена Скрипальщикова
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