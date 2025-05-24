Макар Игнатов рассказал о беременных капризах Трусовой

20-летняя Александра Трусова совсем скоро впервые станет мамой. О беременности фигуристка сообщила, когда живот уже сложно было скрыть — значит, до родов осталось совсем немного.

Пока пара готовится к встрече с малышом, будущий папа, фигурист Макар Игнатов рассказал в разговоре с 7Дней.ru, как по ночам гонялся за арбузами, чтобы порадовать возлюбленную.

«Я за арбузом ходил два раза», — признался спортсмен.