Макар Игнатов рассказал о беременных капризах Трусовой
Игнатов рассказал, как по ночам искал арбузы для беременной фигуристки Трусовой
Макар Игнатов и Александра Трусова. Обложка © Telegram / Alexandra Trusova
20-летняя Александра Трусова совсем скоро впервые станет мамой. О беременности фигуристка сообщила, когда живот уже сложно было скрыть — значит, до родов осталось совсем немного.
Пока пара готовится к встрече с малышом, будущий папа, фигурист Макар Игнатов рассказал в разговоре с 7Дней.ru, как по ночам гонялся за арбузами, чтобы порадовать возлюбленную.
«Я за арбузом ходил два раза», — признался спортсмен.
Сама Трусова призналась, что беременность переносит легко — без резкой смены настроения. Сейчас пара обустраивает детскую и собирает приданое — осталось дождаться только самого главного.
Ранее о беременности сообщила и чемпионка Европы Алёна Косторная. В Telegram она показала видео с УЗИ и мужем Георгием Куницей — партнёром по льду и жизни. Пара поженилась в 2023 году, вскоре после начала совместных выступлений.