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23 мая, 12:11

«Скучает без тренировок»: Фигуристка Трусова может вернуться в большой спорт после родов

Фигуристка Нугуманова: После родов Трусова может вернуться на лёд

Александра Трусова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Трусова. Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова (Игнатова) после родов может вернуться на лёд, полагает фигуристка Елизавета Нугуманова. Она напомнила, что спортсменка продолжает тренировать, находясь в положении, однако мечтает лично участвовать в соревнованиях.

«Но она может всё. Даже сейчас стоит беременная, тренирует и говорит: «Я хочу прыгать! Давай! Лутц хочу прыгать»! То есть у неё есть желание, она скучает без тренировок», — подчеркнула собеседница kp.ru.

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Нугуманова также отметила, что ей довольно трудно предсказывать, потому что сама не была в такой ситуации. Однако у Трусовой есть мама, папа и бабушка, а также муж Макар Игнатов и его родители, которые смогут подсказать верное решение. Тем не менее спорт — это вся жизнь для прославленной фигуристки, поэтому она может вернуться на лёд.

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Напомним, в августе 2024 года фигуристы Трусова и Игнатов сыграли свадьбу. В начале 2025-го стало известно, что спортсмены ждут ребёнка. Позже молодые родители раскрыли пол будущего ребёнка. У них будет сын.

Борис Эльфанд
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