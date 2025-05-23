«Скучает без тренировок»: Фигуристка Трусова может вернуться в большой спорт после родов

«Но она может всё. Даже сейчас стоит беременная, тренирует и говорит: «Я хочу прыгать! Давай! Лутц хочу прыгать»! То есть у неё есть желание, она скучает без тренировок», — подчеркнула собеседница kp.ru .

Нугуманова также отметила, что ей довольно трудно предсказывать, потому что сама не была в такой ситуации. Однако у Трусовой есть мама, папа и бабушка, а также муж Макар Игнатов и его родители, которые смогут подсказать верное решение. Тем не менее спорт — это вся жизнь для прославленной фигуристки, поэтому она может вернуться на лёд.