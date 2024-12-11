Светлана Светикова ждёт третьего ребёнка: радостное известие от звезды мюзиклов

Известная певица и звезда мюзиклов Светлана Светикова вновь готовится стать матерью. В своём аккаунте в социальных сетях артистка поделилась радостной новостью, опубликовав фотографию с округлившимся животом.

Светикова, известная по роли Эсмеральды в мюзикле «Нотр-Дам де Пари», не удержалась от того, чтобы рассказать о своём положении после успешного выступления в спектакле «Карамазовы». Режиссёр постановки Александр Рагулин, как призналась певица, красиво «сдал» её секрет во время поклона.

Светлана и её партнёр, фигурист и акробат Алексей Полищук, уже воспитывают двоих сыновей: Милана, родившегося в 2013 году, и Кристиана, появившегося на свет в 2017 году. Пол третьего ребёнка пара пока предпочитает держать в секрете. Несмотря на долгие годы совместной жизни, Светикова и Полищук официально не зарегистрировали отношения. Певица неоднократно подчёркивала, что для них штамп в паспорте не имеет значения, ведь они счастливы и без формальностей.

История их любви началась с дружбы, когда оба только пережили тяжёлые расставания. Светикова вспоминает, как через год после начала отношений она осознала, насколько ценен Полищук в её жизни, и захотела создать с ним семью. Возлюбленный ответил ей взаимностью, и с тех пор они неразлучны.

Напомним, что ранее Светикова удивила поклонников, рассказав о предложении руки и сердца от известного комика Гарика Харламова, но это осталось лишь эпизодом из прошлого, который не повлиял на её нынешнее счастье с Полищуком.