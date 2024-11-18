Беременная Жизель Бюндхен пришла на гала-ужин в облегающем платье и затмила всех
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gisele
44-летняя беременная супермодель Жизель Бюндхен пришла на гала-ужин Lotus House в облегающем платье. Соответствующий пост с фотографией появился в её Instagram*.
«Для меня было честью присутствовать на торжественном мероприятии Lotus House, посвящённом 20-летию крупнейшего приюта для женщин и детей в Америке», — написала подиумная дива.
На мероприятие Бюндхен надела чёрное облегающее платье из легкой струящейся ткани, которое подчёркивало её округлившийся животик. Образ дополнили босоножки на каблуках и распущенные волосы, уложенные волнами.
Ранее, в ноябре, Жизель Бюндхен объявила о своём решении временно приостановить модельную карьеру на период беременности.
В 2025 году многие российские и голливудские звезды ждут пополнение. Например, актриса Дженнифер Лоуренс станет второй раз мамой, актер Алексей Чадов – второй раз папой, а певица Валерия — второй раз бабушкой.
*запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ