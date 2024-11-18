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18 ноября, 16:09

Беременная Жизель Бюндхен пришла на гала-ужин в облегающем платье и затмила всех

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gisele

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gisele

44-летняя беременная супермодель Жизель Бюндхен пришла на гала-ужин Lotus House в облегающем платье. Соответствующий пост с фотографией появился в её Instagram*.

«Для меня было честью присутствовать на торжественном мероприятии Lotus House, посвящённом 20-летию крупнейшего приюта для женщин и детей в Америке», — написала подиумная дива.

На мероприятие Бюндхен надела чёрное облегающее платье из легкой струящейся ткани, которое подчёркивало её округлившийся животик. Образ дополнили босоножки на каблуках и распущенные волосы, уложенные волнами.

Ранее, в ноябре, Жизель Бюндхен объявила о своём решении временно приостановить модельную карьеру на период беременности.

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*запрещённая в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещённой в РФ

Александра Журавская
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