Беременная Жизель Бюндхен пришла на гала-ужин в облегающем платье и затмила всех

44-летняя беременная супермодель Жизель Бюндхен пришла на гала-ужин Lotus House в облегающем платье. Соответствующий пост с фотографией появился в её Instagram*.

«Для меня было честью присутствовать на торжественном мероприятии Lotus House, посвящённом 20-летию крупнейшего приюта для женщин и детей в Америке», — написала подиумная дива.

На мероприятие Бюндхен надела чёрное облегающее платье из легкой струящейся ткани, которое подчёркивало её округлившийся животик. Образ дополнили босоножки на каблуках и распущенные волосы, уложенные волнами.

Ранее, в ноябре, Жизель Бюндхен объявила о своём решении временно приостановить модельную карьеру на период беременности.

В 2025 году многие российские и голливудские звезды ждут пополнение. Например, актриса Дженнифер Лоуренс станет второй раз мамой, актер Алексей Чадов – второй раз папой, а певица Валерия — второй раз бабушкой.

