Геннадий Зюганов переизбран главой Центрального комитета КПРФ

« В субботу, 5 июля, по завершении XIX Съезда КПРФ состоялся I организационный Пленум ЦК КПРФ. Председателем ЦК КПРФ единогласно избран Г.А. Зюганов », — говорится в сообщении. Заместителями избраны Иван Мельников и Юрий Афонин.

Илон Маск объявил о создании новой партии «Америка» в США

Илон Маск объявил о создании новой партии «Америка» в США

А ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков сообщил, что КПРФ официально закрепила обновлённое название. Теперь партия именуется «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Корректировка была предложена для упрощения восприятия на выборах.