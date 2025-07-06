Геннадий Зюганов переизбран главой Центрального комитета КПРФ
Геннадий Зюганов. Обложка © КПРФ
Геннадий Зюганов вновь назначен главой Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации. Такое решение утвердили участники XIX съезда организации, сообщила пресс-служба КПРФ.
«В субботу, 5 июля, по завершении XIX Съезда КПРФ состоялся I организационный Пленум ЦК КПРФ. Председателем ЦК КПРФ единогласно избран Г.А. Зюганов», — говорится в сообщении. Заместителями избраны Иван Мельников и Юрий Афонин.
А ранее депутат Госдумы Дмитрий Новиков сообщил, что КПРФ официально закрепила обновлённое название. Теперь партия именуется «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Корректировка была предложена для упрощения восприятия на выборах.