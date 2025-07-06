Депутат Новиков: КПРФ утвердила новое официальное название на съезде партии

На XIX отчётно-выборном съезде, который проходит в оздоровительном комплексе «Снегири» в Истринском районе, КПРФ официально закрепила обновлённое название. Теперь партия именуется «КПРФ — политическая партия Коммунистическая партия Российской Федерации». Об этом сообщил депутат Государственной думы от фракции Дмитрий Новиков.

На прямой вопрос представителей СМИ о том, одобрено ли изменение, он дал краткий ответ: «Да».

Прежняя формулировка включала только полное наименование без аббревиатуры в начале. Как пишет РИА «Новости», корректировка была предложена для упрощения восприятия на выборах. На съезде было также принято решение передать обновлённую редакцию устава в Минюст для прохождения регистрации.