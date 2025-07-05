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5 июля, 18:17

«Возвращение гордого имени»: В КПРФ решили обратиться к Путину с просьбой переименовать Волгоград

КПРФ приняла резолюцию об обращении к Путину с призывом переименовать Волгоград

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Andronov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Leonid Andronov

КПРФ намерена обратиться к президенту РФ Владимиру Путину, чтобы городу Волгоград вернули его прежнее героическое наименование — Сталинград. Такое решение озвучил лидер коммунистов Геннадий Зюганов на полях съезда партии.

Собрание проводится в оздоровительном комплексе «Снегири» Истринского района. Во время мероприятия делегаты съезда заявили о намерении обратиться к российскому лидеру с предложением, чтобы Волгоград и Волгоградская область были переименованы в Сталинград и Сталинградскую область.

«Мы настаиваем на возвращении Сталинграду его гордого имени, которое знают на всей планете. Я думаю, съезд единогласно поддержит это», — сказал Зюганов.

По его словам, необходимо «вернуть народу правду истории». На данный момент решение предварительно подтвердили все патриотические силы партии. В их сило входят 56 организаций.

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Ранее стало известно, что в Никольске Вологодской области у школы №2 по инициативе местных жителей установили бюст Иосифа Сталина. Администрация округа отметила, что поддерживает право граждан на сохранение исторической памяти, но подчеркнула необходимость согласования подобных проектов с местными властями.

Юлия Сафиулина
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