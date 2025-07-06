В России врачи начнут сообщать правоохранителям о потенциально опасных пациентах

С 1 марта 2025 года в России вступили в силу новые правила. Теперь врачи обязаны информировать органы правопорядка о пациентах с психическими расстройствами, представляющих опасность для окружающих. Об этом РИА «Новости» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.

По словам депутата, данная мера направлена на предотвращение общественно опасных действий со стороны лиц, страдающих хроническими или длительными психическими заболеваниями. Новый закон призван повысить безопасность граждан и обеспечить своевременную помощь нуждающимся в психиатрической поддержке.

«Теперь медицинские работники обязаны информировать правоохранительные органы о пациентах, которые, по профессиональному заключению врачей, склонны к поведению, представляющему угрозу для окружающих», — уточнил парламентарий.

Чиновник подчеркнул, что речь идёт не обо всех пациентах с психическими диагнозами. Информировать правоохранительные органы необходимо только в тех случаях, когда специалисты подтверждают потенциальную опасность поведения. Для таких пациентов будет организовано активное диспансерное наблюдение.