В РФ ужесточаются правила выгула питомцев: Собакам запретят отдыхать на пляже

С 1 сентября 2025 года в России ужесточаются правила выгула собак. В частности, питомцев будет запрещено приводить на официальные пляжи. Ограничение распространяется только на специально обозначенные пляжные участки, а не на всю прибрежную зону, а ещё не касается собак-поводырей. Запрет будет действовать до сентября 2031 года, а за его нарушение владельцам грозит административная ответственность, сообщает РИА «ФедералПресс».

По действующим нормативам, все собаки должны находиться на коротком поводке, а потенциально опасные породы — в наморднике. Выгул запрещён на детских и спортивных площадках, возле школ, больниц и в других общественных местах. Владельцы обязаны убирать за своими питомцами отходы в местах общего пользования.

За нарушение этих правил предусмотрены санкции, размеры которых зависят от статуса нарушителя: гражданам могут выписать штраф до трёх тысяч, должностным лицам — до 15 тысяч, а юрлицам — до 30 тысяч рублей. В случае причинения вреда человеку или чужому имуществу возможна уголовная ответственность.