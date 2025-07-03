В РФ ужесточаются правила выгула питомцев: Собакам запретят отдыхать на пляже
РИА «ФП»: С 1 сентября 2025 года в России ужесточаются правила выгула собак
Собаки на пляже. Обложка © Шедеврум / Life.ru
С 1 сентября 2025 года в России ужесточаются правила выгула собак. В частности, питомцев будет запрещено приводить на официальные пляжи. Ограничение распространяется только на специально обозначенные пляжные участки, а не на всю прибрежную зону, а ещё не касается собак-поводырей. Запрет будет действовать до сентября 2031 года, а за его нарушение владельцам грозит административная ответственность, сообщает РИА «ФедералПресс».
По действующим нормативам, все собаки должны находиться на коротком поводке, а потенциально опасные породы — в наморднике. Выгул запрещён на детских и спортивных площадках, возле школ, больниц и в других общественных местах. Владельцы обязаны убирать за своими питомцами отходы в местах общего пользования.
За нарушение этих правил предусмотрены санкции, размеры которых зависят от статуса нарушителя: гражданам могут выписать штраф до трёх тысяч, должностным лицам — до 15 тысяч, а юрлицам — до 30 тысяч рублей. В случае причинения вреда человеку или чужому имуществу возможна уголовная ответственность.
Тем не менее владельцы могут отпускать собак с поводка и снимать намордник при определённых условиях: на огороженной частной территории с соответствующей табличкой, на площадках для дрессировки, при выгуле щенков до трёх месяцев или мелких декоративных пород, а также если собака выполняет функции поводыря и находится под контролем владельца.
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