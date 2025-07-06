Минус Альцгеймер, плюс кости: Назван продукт, который должен быть в рационе пожилых

Сельдь должна стать обязательной частью рациона в пожилом возрасте, потому что помогает сохранить ясность ума и укрепляет кости. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» объяснила системный интегративный нутрициолог, специалист по ментальному здоровью, эксперт Института нутрициологии и адаптивного питания Катерина Падолка.

«В пожилом возрасте лучше выбирать свежемороженую или слабосоленую сельдь, которую перед употреблением следует вымочить в воде для снижения содержания соли. При гипертонии и болезнях почек предпочтительна вареная, запеченная или приготовленная на пару рыба (сырая сельдь)», — добавила специалист.

Регулярное потребление селёдки, по словам эксперта, снижает риск деменции и болезни Альцгеймера на 20%, а также уменьшает проявления тревожности и депрессии. Она содержит жирные кислоты омега-3 и витамин D, который помогает усваивать кальций и замедляет потерю мышечной и костной массы — это особенно важно с возрастом. В России, по статистике, переломы шейки бедра встречаются у 18% женщин и 6% мужчин старше 50 лет. При этом употребление рыбы дважды в неделю может сократить риск остеопороза на 10–15%.