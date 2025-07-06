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6 июля, 12:29

Минус Альцгеймер, плюс кости: Назван продукт, который должен быть в рационе пожилых

Нутрициолог Падолка посоветовала пожилым россиянам регулярно есть сельдь

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chatham172

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chatham172

Сельдь должна стать обязательной частью рациона в пожилом возрасте, потому что помогает сохранить ясность ума и укрепляет кости. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» объяснила системный интегративный нутрициолог, специалист по ментальному здоровью, эксперт Института нутрициологии и адаптивного питания Катерина Падолка.

«В пожилом возрасте лучше выбирать свежемороженую или слабосоленую сельдь, которую перед употреблением следует вымочить в воде для снижения содержания соли. При гипертонии и болезнях почек предпочтительна вареная, запеченная или приготовленная на пару рыба (сырая сельдь)», — добавила специалист.

Регулярное потребление селёдки, по словам эксперта, снижает риск деменции и болезни Альцгеймера на 20%, а также уменьшает проявления тревожности и депрессии. Она содержит жирные кислоты омега-3 и витамин D, который помогает усваивать кальций и замедляет потерю мышечной и костной массы — это особенно важно с возрастом. В России, по статистике, переломы шейки бедра встречаются у 18% женщин и 6% мужчин старше 50 лет. При этом употребление рыбы дважды в неделю может сократить риск остеопороза на 10–15%.

Максимальное количество витаминов: Названы полезные свойства зелёного горошка
Максимальное количество витаминов: Названы полезные свойства зелёного горошка

Эксперты подчёркивают: питание влияет не только на тело, но и на психику. Как объяснила специалист по питанию, мозг — один из самых «прожорливых» органов в организме. Ему необходимы витамины группы B, омега-3 жирные кислоты, микроэлементы и аминокислоты — без них нарушается выработка серотонина, дофамина и других нейромедиаторов, отвечающих за хорошее настроение и эмоциональную стабильность.

Милена Скрипальщикова
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