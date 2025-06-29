Съел булочку — взгрустнул: Нутрициолог рассказала, как еда влияет на наши эмоции и психику

Рацион человека оказывает влияние не только на физическое состояние, но и на психоэмоциональное здоровье. Специалист по питанию и эрготерапии Лилия Стародубцева рассказала Пятому каналу, как сбалансированное питание помогает поддерживать эмоциональное равновесие.

Влияние еды на психику. Видео © Пятый канал

По её словам, настроение — это результат сложных биохимических процессов. Мозг, как самый требовательный орган в плане витаминов группы В, жирных кислот, микроэлементов и аминокислот, нуждается в этих веществах для полноценной работы. Их дефицит препятствует выработке важных нейромедиаторов — серотонина, дофамина и других веществ, которые отвечают за радость, спокойствие и энергию.

«Он (мозг) не может вырабатывать ни серотонин, ни дофамин, ни нейромедиаторы. А это те самые вещества, которые отвечают за наше спокойствие, за энергию, за радость, за эмоции», — пояснила нутрициолог.

Если человек пропускает завтрак и ограничивается лишь перекусом в обед, то уже спустя несколько часов может появиться раздражительность. Виновниками таких перепадов становятся быстрые углеводы, содержащиеся, например, в выпечке. Они быстро повышают уровень дофамина, но столь же стремительно вызывают его падение, что создает стресс для организма.

Стародубцева также отмечает распространённый дефицит магния — минерала, способствующего расслаблению и нормализации сна. Поскольку организм не производит магний самостоятельно, его необходимо получать с пищей.

Для поддержания психического здоровья важно регулярно включать в рацион белки — строительный материал для нейромедиаторов. Не стоит избегать полезных жиров, без которых мозг функционирует хуже. Кроме того, клетчатка, ферментированные продукты и пробиотики способствуют здоровой микрофлоре кишечника и улучшению настроения.