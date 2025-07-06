Америка идёт на жёсткость: Трамп грозит вернуть пошлины «непослушным» странам

Министр финансов США Скотт Бессент сообщил в интервью телеканалу CNN, что Белый дом направит официальные письма ряду торговых партнёров, в которых укажет: без ощутимого прогресса в диалоге тарифные барьеры будут возвращены. Речь идёт о пошлинах, введённых в апреле указом президента Дональда Трампа. Это решение может затронуть ряд стран, которые, по мнению Вашингтона, «затягивают» обсуждение новых условий торгового сотрудничества.

«Президент Трамп намерен направить письма нашим некоторым торговым партнерам, в которых будет указано, что если вы не сдвинете дело с мертвой точки, то с 1 августа будет возвращен уровень пошлин, объявленный 2 апреля», — сказал он.