«КамАЗ» взорвался на стройплощадке в Коммунарке
SHOT: В Коммунарке произошёл взрыв в кабине «КамАЗа», пострадал водитель
В Коммунарке, на стройплощадке на Скандинавском бульваре, произошёл взрыв в кабине грузовика «КамАЗ». Об этом сообщает SHOT.
Кадры с места происшествия. Видео © SHOT
По предварительной информации, минимум один человек пострадал. Это водитель спецтехники. Его увезли в больницу на реанимобиле.
Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал во время атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в Белгородской области. БПЛА ударил по фуре в селе Головчино Грайворонского округа. Пострадавший получил баротравму.
Обложка © SHOT