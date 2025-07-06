«КамАЗ» взорвался на стройплощадке в Коммунарке

В Коммунарке, на стройплощадке на Скандинавском бульваре, произошёл взрыв в кабине грузовика «КамАЗ». Об этом сообщает SHOT.

Кадры с места происшествия. Видео © SHOT

По предварительной информации, минимум один человек пострадал. Это водитель спецтехники. Его увезли в больницу на реанимобиле.