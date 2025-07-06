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6 июля, 15:04

«КамАЗ» взорвался на стройплощадке в Коммунарке

SHOT: В Коммунарке произошёл взрыв в кабине «КамАЗа», пострадал водитель

В Коммунарке, на стройплощадке на Скандинавском бульваре, произошёл взрыв в кабине грузовика «КамАЗ». Об этом сообщает SHOT.

Кадры с места происшествия. Видео © SHOT

По предварительной информации, минимум один человек пострадал. Это водитель спецтехники. Его увезли в больницу на реанимобиле.

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Ранее сообщалось, что мирный житель пострадал во время атаки украинского дрона на грузовой автомобиль в Белгородской области. БПЛА ударил по фуре в селе Головчино Грайворонского округа. Пострадавший получил баротравму.

Обложка © SHOT

Наталья Демьянова
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