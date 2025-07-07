Лавров и Виейра провели встречу на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро
Захарова: Лавров провёл переговоры с Виейрой на полях саммита БРИКС
Сергей Лавров с Мауро Виейрой. Обложка © Telegram / Мария Захарова
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров встретился со своим бразильским коллегой Мауро Виейрой на полях саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Встреча глав МИД России и Бразилии «на полях» саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро», — написала дипломат в своём Telegram-канале.
Ранее в рамках саммита БРИКС Сергей Лавров провёл встречу с иранским коллегой Аббасом Аракчи, на которой стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. В итоговой декларации саммита лидеры стран БРИКС выразили осуждение ударам Израиля по территории Ирана и обеспокоенность в связи с сообщениями об атаках на иранские ядерные объекты.