Украинский Минкульт объявил автора песни «Вставай, Донбасс!» Ноздрина персоной нон грата

Солист группы «Куба» Дмитрий Ноздрин, известный как автор песни «Вставай, Донбасс!», был включён в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщают источники РИА «Новости», ссылаясь на документы украинского ведомства.

Согласно тексту указа, опубликованному на сайте министерства, Дмитрий Ноздрин — гражданин Российской Федерации 1971 года рождения — внесён в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Российский актёр и музыкант, солист рок-группы «Куба» якобы проводит антиукраинскую деятельность, в частности, осуществляет пропаганду «русского тоталитарного режима и его нарративов в медиа».

Дмитрий «Фидель» Ноздрин родился в Донбассе. Он является автором песен «Герои Z», «СССР-ДНР-ЛНР», «Русская весна» и других.