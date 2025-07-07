Украинский Минкульт объявил автора песни «Вставай, Донбасс!» Ноздрина персоной нон грата
РИАН: Киев внёс автора песни «Вставай, Донбасс!» Ноздрина в список угроз
Дмитрий Ноздрин. Обложка © VK / Дмитрий Ноздрин
Солист группы «Куба» Дмитрий Ноздрин, известный как автор песни «Вставай, Донбасс!», был включён в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщают источники РИА «Новости», ссылаясь на документы украинского ведомства.
Согласно тексту указа, опубликованному на сайте министерства, Дмитрий Ноздрин — гражданин Российской Федерации 1971 года рождения — внесён в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Российский актёр и музыкант, солист рок-группы «Куба» якобы проводит антиукраинскую деятельность, в частности, осуществляет пропаганду «русского тоталитарного режима и его нарративов в медиа».
Дмитрий «Фидель» Ноздрин родился в Донбассе. Он является автором песен «Герои Z», «СССР-ДНР-ЛНР», «Русская весна» и других.
Ранее актёр Юрий Чернов был включён в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Причиной стало участие 80-летнего артиста в фильме Алексея Пиманова «Крым» (2017), который посвящён воссоединению полуострова с Россией. Чернов известен по ролям в таких фильмах, как «Доживём до понедельника», «Приключения Электроника» и «Ширли-мырли». Решение украинских властей вызвало широкий общественный резонанс.