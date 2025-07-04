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4 июля, 10:07

Актёра Чернова внесли в список угроз нацбезопасности Украины из-за фильма «Крым»

Юрий Чернов. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Юрий Чернов. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская

Актёра Юрия Чернова внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы украинского ведомства.

«Дополнить перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, включив в него Чернова Юрия Николаевича», — цитирует документ агентство.

Решение связано с участием 80-летнего артиста в фильме Алексея Пиманова «Крым» (2017), посвящённом воссоединению полуострова с Россией. Народный артист России известен по ролям в классических картинах: «Доживём до понедельника», «Приключения Электроника» и «Ширли-мырли».

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Пока украинские ведомства тратят время на борьбу с российскими актёрами, общественники современной Незалежной демонстрируют, что ненавидят украинцев ничуть не меньше, чем русских. На днях активист Сергей Притула предложил взять пример со стран Балтии и ввести на Украине статус «негражданина», который будет присваиваться тем, кто поддерживает Россию.

Юрий Лысенко
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