Актёра Юрия Чернова внесли в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы украинского ведомства.

Решение связано с участием 80-летнего артиста в фильме Алексея Пиманова «Крым» (2017), посвящённом воссоединению полуострова с Россией. Народный артист России известен по ролям в классических картинах: «Доживём до понедельника», «Приключения Электроника» и «Ширли-мырли».

Пока украинские ведомства тратят время на борьбу с российскими актёрами, общественники современной Незалежной демонстрируют, что ненавидят украинцев ничуть не меньше, чем русских. На днях активист Сергей Притула предложил взять пример со стран Балтии и ввести на Украине статус «негражданина», который будет присваиваться тем, кто поддерживает Россию.