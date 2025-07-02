На Украине предложили создать институт неграждан для поддерживающих Россию

Украинский общественный деятель Сергей Притула выступил с инициативой, предполагающей заимствование латвийской и эстонской моделей для введения статуса «негражданина» на Украине. По его мнению, данный статус следует присваивать лицам, демонстрирующим поддержку России.

Притула написал в своём блоге, что украинцы делятся на тех, кто борется за страну, и тех, кто сотрудничает с российскими спецслужбами. Он считает, что нужно обсудить введение статуса негражданина. Это значит, что такие люди будут жить в стране, иметь основные права, но не смогут голосовать или быть избранными.

Хотя Притула предлагает этот подход, он также отметил, что международное право предостерегает от создания таких институтов. Его сообщение поддержала депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

В Латвии и Эстонии уже существует статус неграждан. Эти люди не могут работать в государственных органах, не участвуют в политических партиях и не голосуют на парламентских выборах, но могут голосовать на местных выборах. У них паспорта серого цвета, и большинство из них — русскоязычные жители. Россия неоднократно критиковала этот институт негражданства.