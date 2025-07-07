«Путин не клюнет на красивую наживку»: Медведчук призвал Трампа предложить России реальную сделку по Украине

Глава движения «Другая Украина», экс-лидер запрещенной в стране партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук считает, что мирное урегулирование конфликта возможно, только если американский лидер Дональд Трамп предложит президенту России Владимиру Путину конкретное и взаимовыгодное решение, а не «красивую наживку». Об этом он написал в своей авторской статье на медиаплатформе «Смотрим.ру».

«Российский лидер слишком опытный политик, чтобы клюнуть на красивую наживку. Хорошо видно, что президент США это понимает, но делает маневры, чтобы предложить поменьше или вовсе ничего существенного не предлагать. И пока он думает, маневрирует, конфликт на Украине не заканчивается, поскольку не устранены его причины, их пока даже толком не обсуждают, поскольку даже их обсуждение ударит по репутации многих западных политиков», — заявил он.

Медведчук подчеркнул, что продолжение конфликта бьёт по интересам США не меньше, чем по Украине. Он напомнил, что даже сам Трамп считает эту войну «делом рук Байдена», но если не начнёт действовать — она может стать и его проблемой.