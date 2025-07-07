«Папа был прав»: Украине предрекли скорую потерю союзников

Союзники Украины в скором времени начнут сворачивать поддержку Киеву и признают, что конфликт не выиграть. Об этом заявил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза. Он считает, что западные страны, в том числе европейские, могут начать отходить от Украины, если ситуация на фронте продолжит развиваться в пользу России.

«В течение года, если текущие тренды продолжатся, мне кажется, что страны, поддерживающие Украину, пойдут по пути США. Они просто скажут, что папа Трамп был прав, <…> Они объявят, что Украина не может победить и нам следует содействовать переговорам», — отметил он.

Особенно болезненным, по его словам, для Запада станет осознание военного и мобилизационного превосходства Москвы. Поэтому при таком сценарии переговоры станут неизбежными.