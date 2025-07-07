«Папа был прав»: Украине предрекли скорую потерю союзников
Политолог Петро: Запад готовится дистанцироваться от Украины по примеру США
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Союзники Украины в скором времени начнут сворачивать поддержку Киеву и признают, что конфликт не выиграть. Об этом заявил эксперт по постсоветскому пространству Николай Петро в эфире YouTube-канала Паскаля Лоттаза. Он считает, что западные страны, в том числе европейские, могут начать отходить от Украины, если ситуация на фронте продолжит развиваться в пользу России.
«В течение года, если текущие тренды продолжатся, мне кажется, что страны, поддерживающие Украину, пойдут по пути США. Они просто скажут, что папа Трамп был прав, <…> Они объявят, что Украина не может победить и нам следует содействовать переговорам», — отметил он.
Особенно болезненным, по его словам, для Запада станет осознание военного и мобилизационного превосходства Москвы. Поэтому при таком сценарии переговоры станут неизбежными.
Ранее подполковник армии США Дэниел Дэвис предупредил, что потеря Красноармейска (Покровска) может обернуться для Киева обрушением всей линии фронта. По его словам, этот город играет ключевую роль в украинской обороне, и его захват станет серьёзным ударом, куда более значимым, чем возможные потери Сум, Харькова или Запорожья.