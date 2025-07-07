В США Украине пророчат потерю контроля над всей обороной

Подполковник армии Соединённых Штатов Дэниел Дэвис считает, что потеря Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Красноармейска может привести к коллапсу всего фронта. Своё мнение он выразил в YouTube-канале.

«С тактической точки зрения, Красноармейск куда более важен, чем Сумы, Харьков и Запорожье. Если украинские войска не смогут удержать Красноармейск, то Украине грозит потеря контроля над всей обороной», — заявил Дэвис.

Как заявил военный эксперт, взятие Красноармейска предоставит Армии России новые оперативные возможности. По его мнению, это осложнит положение ВСУ, поскольку откроет дополнительные направления для потенциального наступления.