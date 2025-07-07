В США Украине пророчат потерю контроля над всей обороной
Подполковник Дэвис: Потеря ВСУ Красноармейска приведёт к коллапсу всего фронта
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Подполковник армии Соединённых Штатов Дэниел Дэвис считает, что потеря Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Красноармейска может привести к коллапсу всего фронта. Своё мнение он выразил в YouTube-канале.
«С тактической точки зрения, Красноармейск куда более важен, чем Сумы, Харьков и Запорожье. Если украинские войска не смогут удержать Красноармейск, то Украине грозит потеря контроля над всей обороной», — заявил Дэвис.
Как заявил военный эксперт, взятие Красноармейска предоставит Армии России новые оперативные возможности. По его мнению, это осложнит положение ВСУ, поскольку откроет дополнительные направления для потенциального наступления.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил об охвате Красноармейска и продвижении Вооружённых сил Российской Федерации. Военные продолжают последовательный охват городской территории, методично перерезая логистические коммуникации противника. Несмотря на серьёзное сопротивление, особенно в направлении Новоэкономического, Армия России уверенно наращивает темп наступления.