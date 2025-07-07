«Голоса в голове»: Названы психические отклонения, о которых врачи обязаны доложить полиции

С 1 марта врачи обязаны передавать полиции сведения о пациентах, чьё поведение опасно для окружающих. Эксперты рассказали, какие диагнозы могут считаться небезопасными для общества. Экс-следователь, адвокат Вадим Багатурия объяснил, что медикам нужно докладывать о наличии опасного расстройства у пациента для усиления безопасности населения.

«Полиция контролирует выдачу водительских удостоверений, Росгвардия — выдачу охотничьих лицензий, лицензий на ношение травматического оружия. Не имея доступа к такой информации, они могут выдавать водительское удостоверение и лицензию на оружие нездоровым людям. Последствия в этом случае, конечно, будут плачевными», — отметил адвокат в интервью «Вечерней Москве».

Багатурия добавил, что в настоящее время не все нездоровые люди или наркозависимые состоят на учёте в ПНД, а это является потенциальным риском для окружающих. Адвокат пояснил, что информирование правоохранительных органов о наличии опасного диагноза у пациента не противоречит закону о соблюдении врачебной тайны. По его словам, это своего рода гарантия защиты для добропорядочных россиян.

Врач-психиатр, нарколог Алексей Казанцев, в свою очередь, назвал особенно опасных пациентов с различными формами расстройств. В их числе люди, страдающие от шизофрении, параноидного расстройства личности, мании преследования. Также в списке те, кто постоянно ловит галлюцинации.

«Эти группы лиц являются опасными для самих себя и окружающих людей. Потому что голоса в их голове бесконтрольно заставляют совершать различные действия, за которые они в моменте не отвечают», — пояснил медик.