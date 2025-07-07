Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 июля, 11:11

В Кремле поздравили Зюганова с переизбранием лидером КПРФ

Геннадий Зюганов. Обложка © ТАСС / EPA

Геннадий Зюганов. Обложка © ТАСС / EPA

Администрация президента России поздравила Геннадия Зюганова с переизбранием лидером Коммунистической партии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы поздравляем, естественно, Зюганова с переизбранием. Так решили партийцы: [КПРФ — ] это партия со своими процедурами, со своими традициями», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Напомним, Зюганова переизбрали главой Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации. Это единогласное решение участников XIX съезда. 81-летний Зюганов возглавляет партию с 1993 года.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Геннадий Зюганов
  • кпрф
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar