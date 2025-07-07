В Кремле поздравили Зюганова с переизбранием лидером КПРФ
Геннадий Зюганов. Обложка © ТАСС / EPA
Администрация президента России поздравила Геннадия Зюганова с переизбранием лидером Коммунистической партии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы поздравляем, естественно, Зюганова с переизбранием. Так решили партийцы: [КПРФ — ] это партия со своими процедурами, со своими традициями», — сказал представитель Кремля на брифинге.
Напомним, Зюганова переизбрали главой Центрального комитета Коммунистической партии Российской Федерации. Это единогласное решение участников XIX съезда. 81-летний Зюганов возглавляет партию с 1993 года.