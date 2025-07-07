В Кремле поздравили Зюганова с переизбранием лидером КПРФ

Администрация президента России поздравила Геннадия Зюганова с переизбранием лидером Коммунистической партии. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы поздравляем, естественно, Зюганова с переизбранием. Так решили партийцы: [КПРФ — ] это партия со своими процедурами, со своими традициями», — сказал представитель Кремля на брифинге.