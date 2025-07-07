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7 июля, 10:43

Велосипедисты попали в массовый завал во время гонки в Москве из-за слишком медленной участницы

В Москве велосипедисты попали в массовый завал во время гонки «Две реки»

Завал из велосипедистов случился во время гонки «Две реки» в Москве. Как пишет SHOT, предварительно, к инциденту привёл выезд участницы на обычном велосипеде — она двигалась медленно и посередине трассы, что и стало причиной массового столкновения.

Велосипедисты свалились в кучу на соревнованиях в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Велосипедисты, не ожидавшие появления медленно движущейся участницы, не смогли увернуться. К счастью, по информации свидетелей, никто из участников не получил серьёзных травм. Соревнования проходили на Пречистенской набережной.

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Ранее в Санкт-Петербурге ужесточили требования к движению на электросамокатах. Им снизили скорость движения на тротуарах до 10 км/ч. Новое правило касается и других средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Обложка © Telegram / SHOT

Полина Никифорова
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