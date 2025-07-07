Велосипедисты попали в массовый завал во время гонки в Москве из-за слишком медленной участницы

Завал из велосипедистов случился во время гонки «Две реки» в Москве. Как пишет SHOT, предварительно, к инциденту привёл выезд участницы на обычном велосипеде — она двигалась медленно и посередине трассы, что и стало причиной массового столкновения.

Велосипедисты свалились в кучу на соревнованиях в Москве. Видео © Telegram / SHOT

Велосипедисты, не ожидавшие появления медленно движущейся участницы, не смогли увернуться. К счастью, по информации свидетелей, никто из участников не получил серьёзных травм. Соревнования проходили на Пречистенской набережной.