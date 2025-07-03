Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
2 июля, 22:24

Жителям Петербурга ограничили скорость движения по тротуарам на электросамокатах

В Петербурге снизили скорость электросамокатов на тротуарах до 10 км/ч

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Власти Санкт-Петербурга ограничили скорость передвижения на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ) на тротуарах и пешеходных зонах десятью километрами в час. Об этом сообщил городской комитет по транспорту.

«Пользователи электросамокатов (в том числе арендованных), электроскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколёс, а также велосипедов, имеющих электродвигатель, теперь могут передвигаться на тротуарах, пешеходных дорожках и пешеходных зонах только со скоростью до 10 километров в час», — говорится в официальном заявлении.

Ограничения вступили в силу после аналогичных мер для курьеров. По данным комитета, с начала сезона зафиксировано почти 17 тысяч нарушений при использовании арендованных электросамокатов.

Россиян предупредили о выросших штрафах за езду на электросамокатах
Россиян предупредили о выросших штрафах за езду на электросамокатах

Напомним, с 1 июля в Северной столице начали действовать новые правила для сотрудников сервисов доставки, передвигающихся на СИМ. Теперь скорость их движения тоже ограничена десятью километрами в час.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Общество
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar