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8 июля, 06:01

Русский Ромео застал тайскую Джульетту в постели с другим и сиганул за ней с балкона на Пхукете

SHOT: На Пхукете россиянин прыгнул с балкона, чтобы догнать девушку-изменщицу

Российский турист выпрыгнул из окна, чтобы догнать свою девушку-изменщицу. Обложка © Telegram / SHOT

Российский турист выпрыгнул из окна, чтобы догнать свою девушку-изменщицу. Обложка © Telegram / SHOT

Российский турист Максим застал свою девушку-тайку с другим мужчиной в постели и попытался догнать её, выпрыгнув с балкона третьего этажа. В результате 27-летний обманутый россиянин попал в больницу. Об этом сообщает SHOT.

Российский турист выпрыгнул из окна, чтобы догнать свою девушку-изменщицу. Фото © Telegram / SHOT

Российский турист выпрыгнул из окна, чтобы догнать свою девушку-изменщицу. Фото © Telegram / SHOT

Максим познакомился с тайкой во время отпуска на Пхукете. Отношения завязались быстро, и вскоре он решил навестить подругу без предупреждения. Вечером он пришёл к её общежитию и услышал из-за двери подозрительные звуки. Открыв дверь, Максим застал девушку в постели с другим. Шокированный россиянин бросился в погоню за парочкой, выпрыгнул с балкона третьего этажа, но получил травмы и был госпитализирован.

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Милена Скрипальщикова
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