В крови сибирячки, пожелавшей смерти бойцам СВО, нашли психотропный препарат

Блогерше из Иркутска, которая пожелала смерти бойцам СВО, назначили новый арест после расшифровки анализов крови. Оказалось, женщина самовольно употребляла сильнодействующий психотропный препарат.

Как сообщил источник RT, экспертиза выявила наличие фенобарбитала в крови женщины, который она употребляла без назначения врача. Этот факт был учтён при принятии решения о продлении срока её содержания под стражей.

Бывший муж Марии заявил, что она постоянно принимает какие-то лекарства, не консультируясь с врачом. Более того, в камере она продолжает вести себя неадекватно: называет себя ведьмой и утверждает, что видит голубя. В ближайшее время будет рассматриваться возможность лишения блогерши родительских прав.