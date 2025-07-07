Посол Армении Гурген Арсенян прибыл в МИД РФ
Посол Армении Гурген Арсенян. Обложка © ТАСС / Пресс-служба СФ РФ
Посол Армении Гурген Арсенян посетил МИД России, сообщил корреспондент «Известий». Причины визита и повестка встречи пока неизвестны.
Посол Армении Гурген Арсенян прибыл в МИД РФ. Видео © Telegram / IZ.RU
Ранее посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в МИД республики. Там он получил ноту протеста. Причиной недовольства стали недружелюбные оценки, якобы прозвучавшие со стороны официальных лиц в России. В Ереване также отметили, что выразили резкий протест против, по их мнению, «откровенно недружелюбной» риторики в российских СМИ.