Посол Армении Гурген Арсенян прибыл в МИД РФ

Ранее посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в МИД республики. Там он получил ноту протеста. Причиной недовольства стали недружелюбные оценки, якобы прозвучавшие со стороны официальных лиц в России. В Ереване также отметили, что выразили резкий протест против, по их мнению, «откровенно недружелюбной» риторики в российских СМИ.