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7 июля, 12:33

Посол Армении Гурген Арсенян прибыл в МИД РФ

Посол Армении Гурген Арсенян. Обложка © ТАСС / Пресс-служба СФ РФ

Посол Армении Гурген Арсенян. Обложка © ТАСС / Пресс-служба СФ РФ

Посол Армении Гурген Арсенян посетил МИД России, сообщил корреспондент «Известий». Причины визита и повестка встречи пока неизвестны.

Посол Армении Гурген Арсенян прибыл в МИД РФ. Видео © Telegram / IZ.RU

Ранее посла России в Армении Сергея Копыркина вызвали в МИД республики. Там он получил ноту протеста. Причиной недовольства стали недружелюбные оценки, якобы прозвучавшие со стороны официальных лиц в России. В Ереване также отметили, что выразили резкий протест против, по их мнению, «откровенно недружелюбной» риторики в российских СМИ.

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Оксана Попова
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